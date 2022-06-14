تحديث اجراءات سفر المواطنين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد

الرياض(صدى):

كشفت مؤسسة جسر الملك فهد، عن تحديث إجراءات سفر المواطنين عبر الجسر؛ عقب قرارات رفع الإجراءات الاحترازية.

وقالت أن الإجراءات الجديدة لسفر البالغين، تتمثل في تلقي ثلاث جرعات من لقاح كورونا (كوفيد_19)، وتكون مدة اشتراط اخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح ثمانية شهور بدلًا من 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية.

وأوضحت أن سفر الفئة العمرية أقل من 16 عامًا؛ تتطلب تلقي جرعتين من لقاح كورونا (كوفيد_19). ويشترط لسفر الفئة العمرية أقل من 12 عامًا الحصول على بوليصة تأمين ضد كورونا.