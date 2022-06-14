المرور يكشف عن شرط تسجيل المركبة 

الرياض(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، على وجود أي مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة لتسجيل المركبة، في حالة عدم وجود رخصة لمالك السيارة.

وجاء ذلك بعد تلقى المرور استفسارا من مواطن عن إمكانية تسجيل ملكيته للسيارة بالرغم من عدم امتلاكه رخصة قيادة، فردت بالتأكيد على وجود مستخدم فعلي يملك رخصة قيادة لإتمام التسجيل.

وكانت الإدارة العامة للمرور، كشفت خطوات تجديد استمارة السيارة، للمواطنين عبر منصة أبشر، ويأتي ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد استفسر بشأن خطوات تجديد استمارة السيارة.

وردت الإدارة العامة للمرور، قائلة إن خطوات تجديد الاستمارة تشمل:” سداد الرسوم، سداد المخالفات، الفحص الفني، التأمين”، موضحة أنه يمكن أيضًا تجديد استمارة السيارة عن طريق الحساب الخاص في منصة أبشر.