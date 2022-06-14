عشرينية تسرق كلبا وتخنقه وتحرقه في فناء منزلها

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على فتاة تدعى بريانا لينجو ، بعدما سرقت كلبا وقامت بخنقه وحرقه في فناء منزلها في ميسوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولجأت لينجو إلى السرقة وقتل الكلب من أجل إتمام طقوس دينية، وبعد أن سرقته توجهت إلى منزلها وقتلت الكلب، ما دفع بوالدتها إلى إبلاغ الشرطة.

ووجهت الشرطة إلى المتهمة البالغة من العمر 27 عاما اتهامات بإساءة معاملة الحيوانات عن طريق التعذيب والتشويه وسرقة حيوان، ومن المقرر أن يتم استكمال محاكمتها الإثنين المقبل.