 سعر صرف الريال في مصر يرتفع إلى 5 جنيهات

القاهرة(صدى):

ارتفعت أسعار صرف الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء، لمستويات قياسية، حيث وصل السعر إلى 5 جنيهات في تعاملات البنوك المصرية، مع اقتراب موسم الحج.

وقال عضو المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في مصر علي الحريري، إن سعر الريال ارتفع مثله مثل باقي العملات الأخرى، تأثراً بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار إلى أن سعر الريال في البنك المركزي منذ منتصف مارس وصل إلى مستويات 4.17 جنيه للشراء، ليصل اليوم إلى مستويات 4.97 جنيه للشراء.

وأوضح أن ارتفاعات أسعار العملات الأجنبية تشهدها البنوك المصرية خلال تعاملات الأيام الماضية، ما دفع أسعار جميع العملات للارتفاع بينها الريال السعودي الذي وصل إلى مستويات 5 جنيهات في متوسط بيع البنوك.