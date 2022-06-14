طفل هندي يصارع الموت منذ 4 أيام في بئر عميق

نيودلهي(صدى):

يصارع طفل هندي يبلغ من العمر 27 عاما الموت داخل بئر على عمق يبلغ 88 قدمًا، فيما تحاول السلطات المحلية إنقاذه.

وترجع تفاصيل هذا الحادث المؤلم عندما خرج الطفل للعب في الفناء الخلفي لمنزله في ولاية تشهاتيسجاره بوسط البلاد، لكنه سقط في البئر.

واستعانت السلطات المحليةبمحركات الأرض والرافعات من أجل في حفر نفق بجوار البئر إلا أن الأمطار والأفاعي والعقارب التي تخرج أثناء عمليات الحفر تعيق أعمال الحفر.

وكشفت تقارير إعلامية أن الطفل أصم وأبكم ولا يزال في البئر لمدة 4 أيام، فيما أكدت الشرطة أن الطفل يتجاوب بشكل جيد مع رجال الإنقاذ وكاميرا تراقب حالته وتحركاته.