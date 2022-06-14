الكشف عن خطوات تحديث رقم الجوال في توكلنا 

الرياض(صدى):

أوضح تطبيق توكلنا، أن تحديث رقم الجوال في التطبيق يمكن أن يحدث بعد تعديل الرقم في حساب أبشر، وذلك قبل تسجيل الدخول عليه.

وأشارت خدمة المستفيدين الخاصة بتطبيق توكلنا: “من لديه حساب في أبشر بعد إتمامه التسجيل بنجاح في توكلنا يمكنه تعديل رقم الجوال بتعديله في أبشر ومن ثم يتم تحديث رقم الجوال في توكلنا من خلال تحديث رقم الجوال قبل تسجيل الدخول في توكلنا.

وحول خطوات تحديث رقم الجوال في توكلنا من أسهل الخطوات:تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال ثم تسجيل الدخول، في الصفحة الرئيسية للتطبيق، أدخل رقم الهوية ورقم الجوال، اكتب كلمة المرور وكود التحقق، بعد ذلك اضغط على أيقونة حسابي، واختر منها تحديث رقم الجوال، ادخل رقم الجوال الجديد، سيتم استقبالك كود تحقق على جوالك قم بإدخاله، انقر على تحديث رقم الجوال.