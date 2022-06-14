الصحة العالمية: التطعيم الجماعي ضد جدري القردة ليس مطلوبا حاليا

وكالات(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيم الجماعي ضد جدري القردة ليس مطلوبا حاليا.

وكان علماء قالوا إنهم عثروا على أجزاء من فيروس جدري القردة في السائل المنوي لعدد قليل من المرضى في إيطاليا، مما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كان انتقال المرض عن طريق الاتصال الجنسي أمرا ممكنا.

ومعروف أن جدري القرود ينتشر من خلال الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وقد ينتقل الفيروس من خلال الفقاعات المميزة على الجلد أوالرذاذ الكبير الذي يخرج من الجهاز التنفسي العلوي أو السفلي.

وكثير من حالات جدري القرود المؤكدة في التفشي الحالي ظهرت على شركاء بينهم اتصال جنسي توصلوا على نحو وثيق.