مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية

الرياض(صدى):

وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ، ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ.

كما وافق على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ، المتعلق باستحقاق الموظف عند التقاعد مكافأة أو معاشاً تقاعدياً، وذلك على النحو الوارد في القرار.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.