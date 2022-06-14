كونترا يوجه طلبا بشأن لاعبي الاتحاد قبل موقعتي حسم دوري المحترفين 

نواف السالم(صدى):

أرسل الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق الاتحاد، طلباً لأحد عناصر جهازه الفني بشأن اللاعبين، قبل جولتي الحسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفق للمعلومات الواردة فإن كونترا طلب من المحلل الفني لفريق الاتحاد، نتائج رصد تحليل الأداء اللياقي للاعبين خلال المواجهة التجريبية التي تعادل فيها أمام أبها 1ـ1، أمس الأول، بحسب صحيفة الرياضية.

وطلب كونترا من المحلل الفني يأتي لرغبته في معرفة مدى قدرة اللاعبين على تخطي المرحلة المقبلة المهمة، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ورصد المحلل الفني لفريق الاتحاد، أداء اللاعبين خلال مواجهة أبها، على أن يمنح النتائج للمدرب للاستفادة منها قبل مواجهتي الاتفاق والباطن.