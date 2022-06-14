بشكتاش التركي يفكر في التعاقد مع إيغالو 

طلال الغامدي(صدى):

يفكر إدارة نادي بشكتاش التركي، في التعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الهلال.

وقال الإعلامي التركي ليفينت أوميت، إن بشكتاش يرغب في التعاقد مع المهاجم النيجيري في الموسم المقبل لتدعيم مركز الهجوم.

وكانت أندية موناكو الفرنسي وخيتافي الإسباني، بحثت إمكانية التعاقد مع النيجيري إيغالو خلال الصيف الجاري.

يذكر أن إيغالو انضم للهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من نادي الشباب السعودي، بعقد بلغت قيمته 25 مليون يورو لمدة موسم ونصف.