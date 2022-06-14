النصر يعتزم الاستغناء عن روسو

ماجد محمد(صدى):

يرغب النصر في التعاقد مع مدرب جديد خلال الموسم المقبل، حيث فاوض عددا من الأسماء الكبيرة، أبرزهم “الفرنسي رودي جارسيا والبرتغالي فونيسكا، والسويسري لوسيان فافر”.

وأكدت مصادر أن هناك رأيين مختلفين داخل النصر بشأن استمرار المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري.

ويرى مؤيدو استمرار المدرب الأرجنتيني أن الوقت لن يسمح بالتعاقد مع مدرب جديد، مبينين أن روسو يعرف اللاعبين جيدا، كما أنه بحاجة لعدد من التدعميات الأجنبية.

فيما يعتزم رئيس النادي مسلي آل معمر، التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل، والاستغناء عن روسو مع نهاية عقده.