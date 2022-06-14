بالفيديو.. عقوبة مشددة تنتظر المعتدين على موظف بمركز تجاري بالرياض

الرياض(صدى):

قال المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم زمزمي، إن عقوبة مشددة تنتظر المعتدين بالضرب على موظف بمركز تجاري في الرياض.

وأكد أن المعتدين سيتم معاقبتهم بعقوبات شديدة في الحق العام، حتى ولو تنازل الموظف المعتدى عليه عن حقه الخاص، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

يذكر أن شرطة منطقة الرياض تمكنت من القبض على شخصين اعتديا بالضرب على موظف في مركز تجاري.

فيديو | المحامي والمستشار القانوني د. إبراهيم زمزمي: عقوبة مشددة تنتظر المعتدين بالضرب على موظف بمركز تجاري في #الرياض#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/waJVx7qIaD — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2022

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