آمبر هيرد : جوني ديب شخصية محبوبة ولم أتأثر بالحكم ضد

واشنطن(صدى):

قالت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد إنها لم تتأثر بردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي ضدها بعد صدور حكم في قضية التشهير التي رفعها زوجها السابق جوني ديب ضدها وفاز عليها فيها.

وأكدت أنها لا تلوم هيئة المحلفين لانحيازهم إلى جوني ديب، لكون أن الأخير ممثل رائع وشخصيةمحبوبة، كما لا تلوم أيضاً انحياز تغطية وسائل التواصل الاجتماعي المحيطة بالقضية، مضيفة أنها لا تتأثر برأي الجمهور عنها.

يذكر أن المحكمة أصدرت حكما ضد هيرد بتغريمها 15 مليون دولار تعويضاً لجوني ديب بعد إدانتها بتشويه سمعة زوجها السابق في مقال نشرته بـ«واشنطن بوست» عام 2018، كتبت فيه عن كونها “شخصية عامة تمثل العنف المنزلي».