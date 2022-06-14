شاهد.. التعليم تنوي تكليف المعلمين بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم مقابل مزايا مالية

الرياض(صدى):

كشفت مصادر خاصة أن وزارة التعليم تنوي وضع مادة ضمن نظام التعليم تتيح لها تكليف المعلمين بتدريس المقررات الخارجة عن تخصصاتهم مقابل مزايا مالية.

وأوضحت وزارة التعليم، أن ذلك يأتي وفقا للمادة 17 التي تدرس الوزارة إضافتها إلى نظام التعليم العام ما يمنحها الحق في تكليف أي من المعلمين بتدريس مقررات خارجة عن تخصصاتهم مع ضوابط مهنية تمكنها من تأهيل المعلمين لتدريس تلك المقررات، وفق قناة “العربية”.