بالفيديو .. ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية
تمكنت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة من ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر.
وأوضحت الفرق أن الألعاب التي تم ضبطها ملونة بألوان شعار المثلية، لافتا إلى أن هذه الألعاب موجهة إلى الجيل الناشئ، وفقا لـ”الإخبارية”.
وأضافوا أن بعض ملاك المحال لم يعلموا أنها منتجات بشعار المثلية وظنوا أنها ألوان تمثل قوس قزح.
فيديو | تبريرهم أنها ألوان قوس قزح
ضبط محال في الرياض تبيع ألعابا تروج للمثلية بشكل غير مباشر..
التفاصيل مع مراسلنا عاصم الرشودي#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JLibKrIwEc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 14, 2022
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