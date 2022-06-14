أبو ظبي.. سيدة تقاضى طليقها بسبب ساعتي رولكس

أبوظبي(صدى):

قامت سيدة بمقاضاة طليقها بسبب ساعتين رولكس مملوكتين لها و مصاغها الذهبي، تقدر قيمته بمبلغ 100 ألف درهم.

وقالت السيدة أن أن المشكو في حقه أخذ ساعتين نوع رولكس مملوكتين لها، وكذلك مصاغها الذهبي والذي تقدر قيمته بمبلغ 100 ألف درهم وتصرف بهما دون موافقتها، ولم يرده لها كما تعهد في السابق .

من جانبها أوضحت المحكمة، أنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، مشيرة إلى أن الشاكية قد احتكمت في مطالبتها إلى ضمير المشكو عليه، ووجهت له اليمين الحاسمة، وقد حلف المشكو عليه اليمين بأنه لم يقم بأخذ الساعتين والمصاغ الذهبي من الشاكية.

وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الشاكية المصاريف.