هل التبرع بالدم يفسد الصيام؟ وهل يجوز التبرع لغير المسلم؟ .. “السليمان” يجيب

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ عبد السلام السليمان حكم التبرع بالدم لغير المسلمين مبيناً هل التبرع بالدم يفسد الصيام؟.

وقال السليمان :” الدم الذي يؤخذ من أجل التحليل، فهذا الأمر لا يفضل وقت الصيام، أما الدم الذي يؤخذ من أجل التبرع به فهذا وارد، ولكن التبرع بالدم يؤدي بالشخص إلى ضعف لذلك في هذه الحالة لا حرج عليه أن يفطر ويقضي اليوم فيما بعد”.

وأضاف ” أما بالنسبة للتبرع بغير المسلم، الله سبحانه وتعالى قال لم ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فلا حرج إذا تبرع المسلم لغير المسلم بالدم “.