مروة راتب تصدم جمهورها بإطلالة غريبة 

دمشق(صدى):

فاجأت الفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات، مروة راتب، جمهورها بإطلالة ظهرت فيه بشخصية أفاتار، ومكياج غريب.

وعبرت مروة راتب، عن مخاوفها من تقليد نساء أفاتار لها مثلما يحدث على كوكب الأرض، كما أطلت مرتدية فستان من اللون البني أبرز ضخامة خصرها.

واختارت مروة راتب تسريحة شعر الضفائر الطويلة، ومكياج باللون الأزرق جعلها تبدو كنسخة أفاتار، معقبة: “كلكم تعرفون انا مين، أنا الأسطورة مروة راتب، اليوم قررت أرحل لعالم الفضاء لأني ما لقيت اللي ينافسني على كوكب الأرض، وقررت أنضم لكوكب باندورا الأفاتاري”.

وتابعت:”وما لقيت اللي في مثل جمالي، في أنوثتي، في ذكائي، بس قلت يمكن في عالم الفضاء ألاقي الي ينافسني، بس أخاف إن الأفاتارات يغارون مني ويقلدوني”.