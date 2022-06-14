بالفيديو .. ضبط مقيم يقوم بتزييف تصاريح الحج في الرياض
تمكنت إدارة البحث والتحري بشرطة منطقة الرياض من القبض على مخالف لنظام الإقامة يقوم بتزييف تصاريح الحج.
وأوضحت شرطة المنطقة أن المخالف من الجنسية اليمنية وثبت تورطه في تزييف تصاريح الحج لهذا العام 1443هـ مقابل مبالغ مالية.
وأكدت أنه تم إيقاف تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظامية بحقه.
استدراج ومداهمة موقع مقيم يقوم بتزييف #تصاريح_الحج في #الرياض https://t.co/Fju3HN1yA7 pic.twitter.com/hBrs9DKEFo
— أخبار 24 – السعودية (@Akhbaar24) June 14, 2022
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