وكيلة أعمال كورنادو تكشف حقيقة رحيله عن الإتحاد

طلال الغامدي(صدى):

حسمت وكيلة أعمال النجم البرازيلي، دايظي براندينو، حالة الجدل المنتشرة بشأن رحيل لاعب الإتحاد كورنادو عن الفريق والانتقال إلى فريقه الإماراتي.

وقالت وكيلة أعمال النجم البرازيلي : “اللاعب يشعر بالسعاد والراحة بين صفوف الاتحاد، كما يركز على منافسة الهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وأضافت : “كورونادو لم يفاوض أي نادٍ إماراتي، من أجل مغادرة الاتحاد مثلما أشيع إعلاميًا، فهو يعيش حالة من الاستقرار في السعودية، وكل الأمور داخل الاتحاد، تسير على ما يرام، دون مشاكل أو تأخير في الحصول على المستحقات المالية”.

وتابعت : “كورونادو يعرف مدى حب الجماهير الإماراتية له، لكنه يركز حاليًا على أمر واحد فقط، وهو إعادة الاتحاد إلى منصات التتويج قريبًا”.