الكشف عن مراسم تتويج بطل دوري المحترفين بين الهلال والاتحاد

طلال الغامدي(صدى):

وضعت رابطة دوري المحترفين، خطة حال تتويج الهلال أو الاتحاد بلقب الدوري في الجولتين الأخيرتين من المسابقة، يومي 23 و29 من يونيو الجاري.

وتجهز رابطة دوري المحترفين لتسليم نادي الهلال الميداليات والكأس في المواجهة الأخيرة ضد الفيصلي بملعب الملك فهد الدرة المشعة بالرياض، حال فوزه على الفتح في الجولة الـ 29 وخسارة الاتحاد من الاتفاق، وإذا خسر الهلال من الفيصلي وفاز الاتخاد على الباطن، بفضل تفوق الزعيم في المواجهات المباشرة.

حيث يتقاسم نادي الاتحاد، صدارة بطولة دوري المحترفين مع الهلال برصيد 61 نقطة، قبل الجولتين الأخيرتين.