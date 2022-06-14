مراكز أمريكية : لقاح موديرنا يزيد مخاطر الإصابة بالتهاب القلب

واشنطن(صدى):

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن لقاح موديرنا، قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القلب في بعض الفئات العمرية.

وقالت المراكز الأمريكية أن النتائج المتعلقة بالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور، مرتبطان بجرعات الرنا المرسال، مشيرة إلى أنها لم تكن في جميع أنظمة رقابة سلامة اللقاحات الأمريكية.

و بلغ معدل حدوث التهاب القلب 97.3 حالة لكل مليون جرعة للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا بعد جرعة ثانية من موديرنا، مقابل 81.7 حالة لكل مليون جرعة من لقاح فايزر.