بالفيديو .. استشاري: المراهقات الأكثر عرضة للوسواس القهري

أميرة خالد(صدى):

قال استشاري أول الطب النفسي، أسامة النعيمي، إن المراهقات الأكثر عرضة للوسواس القهري من غيرهم.

وأكد “النعيمي” أن السبب في ذلك حرصهن على أداء الفروض الدينية بدقة أكثر من الشباب، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”.

وأضاف أن التغيرات البيولوجية والهرومونية التي يمرون فيها وانتقالها من مرحلة الطفولة إلى الشباب يكون لها دور في إصابتهن بالوسواس.