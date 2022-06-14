الأهلي المصري يقترب من التعاقد مع مدرب النصر الأسبق 

وكالات(صدى):

اقتربت إدارة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، من التوقيع مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لفريق النصر، من أجل تولي مهمة الفريق خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وحدد روي فيتوريا شروطا منها الحصول على 4 ملايين دولار في الموسم، من أجل الموافقة على تدريب الأهلي، الأمر الذي دفع الأهلي المصري للتفاوض معه حول تقليل المُبلغ.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتفاوض فيها الأهلي المصري مع فيتوريا حول تدريب الفريق.

وكان الأهلي المصري قرر فسخ عقد موسيماني بالتراضي، بعد سلسلة مميزة من النجاحات خلال عامين.