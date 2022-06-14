مكتبة الملك فهد العامة تعلن إقامة دورات تدريبية عن بُعد

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وذلك ضمن سلسلة تطوير المهارات

وأوضحت المكتبة المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- تهيئة أخصائي الخدمات الفندقية:

– يوم الخميس 2022/06/23م.

2- ملف الإنجاز الإلكتروني:

– يوم الإثنين 2022/06/20م.

3- إدارة الأزمات:

– يومي الثلاثاء 2022/06/21م والأربعاء 2022/06/22م.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا من خلال المواقع

1- تهيئة أخصائي الخدمات الفندقية:

هنا

2- ملف الإنجاز الإلكتروني:

هنا

3- إدارة الأزمات:

هنا