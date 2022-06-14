مكتبة الملك فهد العامة تعلن إقامة دورات تدريبية عن بُعد
أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، إقامة دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات، وذلك ضمن سلسلة تطوير المهارات
وأوضحت المكتبة المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- تهيئة أخصائي الخدمات الفندقية:
– يوم الخميس 2022/06/23م.
2- ملف الإنجاز الإلكتروني:
– يوم الإثنين 2022/06/20م.
3- إدارة الأزمات:
– يومي الثلاثاء 2022/06/21م والأربعاء 2022/06/22م.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حاليا من خلال المواقع
1- تهيئة أخصائي الخدمات الفندقية:
هنا
2- ملف الإنجاز الإلكتروني:
هنا
3- إدارة الأزمات:
هنا
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