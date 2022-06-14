شاهد.. قصة إمام مسجد امتنع عن إمامة المصلين لـ3 رمضانات متتالية

علي القحطاني(صدى):

كشف استشاري أول الطب النفسي، الدكتور أسامة النعيمي، قصة إمام مسجد لم يستطع إمامة المصلين لـ3 رمضانات متتالية بعد رؤيته صورا “غير لائقة”.

وقال أسامة النعيمي:” أحد المراجعين عندي كان يؤم المصلين وحين يقف في الصلاة يرى صورة غير لائقة مثل امرأة بدون ملابس أو هو يفعل شيء”.

وأشار:”وصل هذا الشخص إلى مرحلة من التوتر لا يستطيع معها إمامة الناس في الصلاة، كما أنه لا يستطيع أن يخبر الناس بأنه يرى صور في مخيلته ولذا يمتنع عن الصلاة بهم”.