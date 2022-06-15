بالفيديو .. انطلاق فعاليات المهرجان الثالث لنزلاء أجنحة برامج إدارة الوقت في سجن الحاير

يوسف الحميد(صدى):

انطلق المهرجان الثالث لأجنحة برامج إدارة الوقت في سجون المباحث العامة بالحاير بمنطقة الرياض والذي سيقام تحت رعاية رئيس أمن الدولة.

وتخلل المهرجان معرضاً مصاحبا للفنون التشكيلية والسينما التفاعلية وبرنامجا مسرحياً متكامل من العروض والفقرات، المسرحية، والكوميدية والقصائد الشعرية والفنون الموسيقية والتي قدمت جميعها من نزلاء برنامج إدارة الوقت.

من جهته، وصف الفنان راشد الشمراني، التجربة بأنها غير مسبوقة، كما أن النزلاء أبدعوا في الإخراج وتصوير أفلام وثائقية، فيما أبدى الفنان أسعد الزهراني افتخاره بما تم تقدمه في المهرجان.

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يذكر أن المهرجان انطلق بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي دول أجنبية وعدد من المؤثرين والكتاب و كبار الفنانين وأهالي النزلاء.