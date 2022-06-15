“الموارد البشرية” توضح ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة

الرياض(صدى):

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط احتساب مكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أنه يتم احتسابها بناءً على آخر أجر تقاضاه الموظف، وعدد السنوات التي قضاها في العمل لدى صاحب العمل.

وأضافت أن العامل يستحق المكافأة كاملة في حال انتهت العلاقة التعاقدية وفقا للنظام بغير حال الاستقالة، ويكون له أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية للسنوات الخمس الأولى .

وأشارت إلى أنه في حال الاستقالة يحصل على ثلث المكافأة عن خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وثلثي المكافأة إذا زادت مدة الخدمة عن خمس سنوات متتالية والمكافأة كاملة إذا بلغت مدة الخدمة 10 سنوات فأكثر.