سجن سبعيني هتك عرض طفل داخل حضانة

القاهرة(صدى):

تجرد رجل مسن يعمل كمشرف بإحدى الروضات في مصر، من إنسانيته، ليقدم على استغلال طفل وهتك عرضه.

وبدأ يتودد السبعيني للطفل داخل الحضانة، حتى تمكن منه واصطحبه عنوة في اتجاه الحمامات، وسط صراخ الطفل، فما كان من السبعيني إلا أن يكمم فم الأخير، خوفا من افتضاح أمره.

وجرد المجرم الطفل من ملابسه وهتك عرضه، محدثا له عدة إصابات، حتى اكتشف أمره، وعلى الفور أبلغت العائلة الشرطة بما جرى مع طفلهما.

وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة البشعة، وتحرر المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت النيابة، بإحالة المتهم الي محكمة الجنايات التي عاقبته بالسجن المؤبد.