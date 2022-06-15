توضيح من «وقاية» بشأن تقديم الشيشة في الأماكن المغلقة

الرياض(صدى):

تزامنا مع قرار ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، أكدت هيئة الصحة العامة “وقاية” استمرار منع المعسل والشيشة في الأماكن المغلقة، والاقتصار على تقديمها في الأماكن المفتوحة فقط.

جاء ذلك بحسب آخر تحديث لبروتوكولات المطاعم والمقاهي، وذلك بعد إعلان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الاثنين، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، باستثناء المسجد الحرام، والمسجد النبـوي الشـريف، والأماكن التي يصدر بشأنها بروتوكولات مـن قبـل هيئة الصحة العامـة “وقايـة”.

يذكر أنه تقرر أيضا عدم اشتراط التحصين والتحقق مـن الحالة الصحية في تطبيـق توكلنـا للـدخول إلى المنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليـات وركوب الطائرات ووسائل النقـل العـام، باستثناء الـتي تقتضـي طبيعتهـا اشتراط التحصين.