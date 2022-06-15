نهاية مأساوية لامرأة احتجت على التحرش بها

نيودلهي(صدى):

أقدم مجموعة من الشبان المتحرشين، في الهند، على مهاجمة امرأة بتشويه وجهها باستخدام سكين، وذلك بعد أن احتجت على التحرش بها وتوجيه ألفاظ بذيئة.

وتدهورت حالة المرأة الصحية، وهي أم لثلاثة أطفال، بعد إجراء جراحة لها عبارة عن 118 غرزة في وجهها.

وكان ثلاثة شباب استوقفوا المرأة في الشارع للتحرش بها، ووجهوا لها كلاماً بذيئاً، وعندما احتجت المرأة وصفعت أحدهم، لاذوا بالفرار.

إلا أنه في وقت لاحق عاد الشباب وهاجموا المرأة بالاعتداء على وجهها لتسقط غارقة في دمائها.