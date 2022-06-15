جازان تسجل أعلى درجة حرارة اليوم الأربعاء

الرياض(صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

وأوضح الحصيني، أن هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة اليوم على الوسط الجنوبي من المنطقة الشرقية.

وقال: وصلت الرطوبة الى العاصمة الرياض وسجلت فجر اليوم الأربعاء 30% مما أعطى شعور بان درجة الحرارة أعلى من المسجلة، الحرارة في العاصمة 30 وأعلى حرارة كانت في جازان 32، و أقل حرارة في طريف والقريات 19 درجة.

وأضاف: ارتفاع الرطوبة بسبب أن الرياح رطبة حُملت من الخليج العربي، ومتوقع اليوم رياح من متوسطة لشبه قوية على النصف الشمالي من الساحل الغربي وعلى أجزاء من الباحة وعسير ونجران.