أبل تكشف الستار عن جهاز MacBook Air

وكالات(صدى):

أعلنت أبل عن طرز جديدة من جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة، وMacBook Pro مقاس 12 بوصة.

ويتميز جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة بمعالج M2 نفسه الذي كشفت عنه شركة أبل مع جهاز MacBook Air مقاس 13 بوصة.

كما أن أصغر جهاز MacBook قد يصل قريبًا، حيث ستقوم “أبل” بترقية جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة و16 بوصة.

وستكون هذه الترقيات تدريجية بمعنى أن جماليات التصميم لن تتغير ولكن سيتم تحسين قوة المعالجة، ويتميز جهاز MacBook Pro الحالي مقاس 14 بوصة و16 بوصة بمعالجات M1 Max وM1 Urtla.

كما أن معالج M2 Max الذي من المحتمل أن يظهر في طرازات MacBook Pro التي تمت ترقيتها سيكون به 12 مركز معالجة وما يصل إلى 38 نواة رسومات.