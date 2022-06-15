الغذاء والدواء تؤكد أن مستحضر كليرستون غير مسجل لديها

الرياض(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء الرد على ما يتم تداوله حول الادعاء بأثر مستحضر “كليرستون” في علاج أمراض الكلى، مُشيرة إلى أن البيانات العلمية الخاصة به غير كافية لتأكيد صحة ذلك.

وأفادت الهيئة بأن مستحضر “كليرستون” غير مسجل لديها، لافتةً أنه يحتوي على عدة أعشاب لها استخدامات مختلفة عن بعضها البعض.

وقالت :” أنها تتبع المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة وترصد من يسوقها داخل المملكة.”

وشددت الهيئة التحذير على كل مَن يشارك في ترويج تلك المستحضرات داخل المملكة، عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة.