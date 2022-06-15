خالد أبو غانم: الاتحاد والنصر يتنافسون على عدد القضايا

ماجد محمد(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، أن جميع الأندية لديها قضايا، مشيرًا لقضايا نادي الاتحاد والنصر.

وقال “أبو غانم” في حديثه: “كل أسماء خاصة بلاعبين سابقين فهناك بعض المبالغ تم تسديدها والباقي منظور في قضايا منهم فتوريا”.

وأضاف: “ومن أبرز هذه القضايا مستحقات أحمد موسى وإنهاء التعاقد بالتراضي لا تعني التنازل عن مستحقاته لكنها مخالصة مالية بآلية وبالتراضي”، وذلك بحسب “الحصاد الرياضي”.