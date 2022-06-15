خالد أبو غانم: الاتحاد والنصر يتنافسون على عدد القضايا
أكد الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم، أن جميع الأندية لديها قضايا، مشيرًا لقضايا نادي الاتحاد والنصر.
وقال “أبو غانم” في حديثه: “كل أسماء خاصة بلاعبين سابقين فهناك بعض المبالغ تم تسديدها والباقي منظور في قضايا منهم فتوريا”.
وأضاف: “ومن أبرز هذه القضايا مستحقات أحمد موسى وإنهاء التعاقد بالتراضي لا تعني التنازل عن مستحقاته لكنها مخالصة مالية بآلية وبالتراضي”، وذلك بحسب “الحصاد الرياضي”.
خالد ابو غانم :
الاتحاد والنصر يتنافسون على عدد القضايا ! ..
الحصاد الرياضي …@alghanim70 pic.twitter.com/LWalGfzMZh
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 14, 2022
اترك تعليقاً