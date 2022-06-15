بندر الرزيحان: الهلاليين صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع جماهيرهم (فيديو)
أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن الهلاليين صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع جماهيرهم.
وقال” الرزيحان “خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أن اليوم أي نادي يطلع يتهم نادي آخر بالتحريض”، لافتًا أن ذلك اتهام خطير جدًا .
وأضاف بندر الرزيحان ؛” إن لم يكن لديك اثباتات وأدلة يجب أن تعاقب كنادي”، مُشيرًا إلى أنه يجب محاسبة كل نادي يقوم بإلقاء الاتهامات دون وجود أدلة قطعية .
بندر الرزيحان :
الهلاليين صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع جماهيرهم ..
الحصاد الرياضي …@banderalrezohan pic.twitter.com/QLQIBsCS5Z
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 14, 2022
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