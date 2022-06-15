بندر الرزيحان: الهلاليين صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع جماهيرهم (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن الهلاليين صادقين مع أنفسهم قبل أن يكونوا صادقين مع جماهيرهم.

وقال” الرزيحان “خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي :” أن اليوم أي نادي يطلع يتهم نادي آخر بالتحريض”، لافتًا أن ذلك اتهام خطير جدًا .

وأضاف بندر الرزيحان ؛” إن لم يكن لديك اثباتات وأدلة يجب أن تعاقب كنادي”، مُشيرًا إلى أنه يجب محاسبة كل نادي يقوم بإلقاء الاتهامات دون وجود أدلة قطعية .