بالصور.. مواصفات الجيل الثاني من سيارة كيا نيرو الكهربائية

أميرة خالد(صدى):

تألقت العلامة التجارية Kia EV6، ويعد e-Niro هو الذي عزز سمعة كيا كقوة مركبة كهربائية، وتعتبر Kia e-Niro في الأساس هي المكافئ الكهربائي لسيارة فولكس فاجن جولف.

وجاءت سيارة Niro EV الجديدة بمحرك الدفع الأمامي بقوة 201 حصاناً وبطارية 64.8 كيلو واط في الساعة من سيارة e-Niro، لكنها مبنية على منصة جديدة متعددة المحركات.

وتميز المظهر الجديد للسيارة بالعديد من التقنيات الرائدة مثل لوحة حساسة للمس متعددة الأوضاع أسفل شاشة المعلومات والترفيه الكبيرة، والاستخدام المكثف للمواد الفخمة والمستدامة.