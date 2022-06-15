عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة

أميرة خالد(صدى):

يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، حيث يتم تشخيص 1.09 مليون حالة حول العالم عام 2020، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، ولكن كما هو الحال مع جميع أنواع السرطان فإن مجرد ندرة أحدها لا يعني استحالة الإصابه به.

وتتضمن أعراض سرطان المعدة: حرقة المعدة، الشعور بالامتلاء بعد تناول حصص صغيرة من الطعام، آلام في المعدة، غثيان، عسر الهضم، فقدان الوزن غير المبرر، الشعور بالانتفاخ بعد الأكل، صعوبة في البلع.

وتتمثل العوامل التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان المعدة في: التدخين، السمنة، نظام غذائي عالي الملح، اتباع نظام غذائي منخفض في الفواكه والخضروات، الأورام الحميدة في المعدة، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان المعدة.