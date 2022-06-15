بالفيديو.. الأمن العام يستعرض قائمة بالمقبوض عليهم في عدة جرائم

الرياض(صدى):

استعرض الأمن العام، قائمة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في عدة جرائم في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وشملت قائمة المضبوطين مواطنين ظهرا بمقطع فيديو وهما يعتديان بالضرب على موظف في مركز تجاري، حيث تبين من إجراءات الاستدلال أن الحادثة بسبب خلاف عند صندوق المحاسبة.

وتضمنت القبض على مواطن ومقيمين من الجنسية السودانية سرقوا كابلات كهربائية ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء والسطو على محال تجارية وسرقة أجهزة كهربائية منها، بالإضافة إلى ضبط مواطن نقل 9 مخالفات لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مواطن و3 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومقيم من الجنسية السورية ارتكبوا حادثة جنائية، وكذلك مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ترصدا لمرتادي الصرافات الألية بالسحب من خلال بطاقتهم البنكية بعد إيهامهم بتقديم المساعدة في استخدامها.