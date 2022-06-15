مشاجرة عنيفة بالأسلحة بين فتاتين في حديقة عامة

لندن(صدى):

شهدت مدينة جريمسبي الساحلية واقعة غريبة من نوعها ، حيث نشبت مشاجرة حادة بين فتاتين في حديقة عامة في شمال شرق لينكولنشاير ببريطانيا.

وقامت قوات شرطة هامبرسايد بالقبض على الفتاتين البالغتين من العمر 13 و 15 عاماً.

وانتشرت صورة موثقة للشجار، مما أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن الفتاتين كاناتا تتقاتلان على الأرض دون معرفة سبب.

وبدأت إحدى الفتيات في ضرب الأخرى على رأسها بشكل متكرر، بينما يسخر شاهدي العيان وهم يشاهدون الفتاتين في هذا الشجار.

وتحول الشجار فجأةً إلى قتال دام 30 ثانية، حيث أخذت الفتاة البالغة من العمر 13 عاماً سكيناً ليبدأ شهود العيان في الصراخ مطالبين إياها بإلقائها على الأرض.

والجدير بالذكر أن الفتاة الكبرى مصابة بجروح في يدها وارتجاج في المخ، إثر هذا الحادث.