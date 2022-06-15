بالفيديو.. شباب الوطن ينقذون سائحين علقا بمياه وادي لجب بجازان

جازان(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع مصور لإنقاذ سائحين أوكرانيين علقًا في وادي لجب بجازان بعدما اجتذبهما جمال الوادي والسباحة فيه.

وشارك مؤسس فريق فزعة للبحث والإنقاذ فيصل الريثي، المقطع عبر حسابه الشخصي بتويتر،قائلاً :”عندما تكون الإنسانية أن تضحي بنفسك من أجل الآخرين”.

وأفاد بأن الواقعة بدأت عندما تلقى الفريق بلاغاً عن شخصين عالقين في الوادي، لافتًا أنهم تحركوا فوراً وبدأوا رحلة البحث من الساعة الـ 6 مساء أمس الثلاثاء.

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سعادتهم بشجاعة فريق الإنقاذ، فيما روى آخرون قصصاً مشابهة حدثت معهم أو مع آخرين.

والجدير بالذكر أن وادي لجب هو صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل القهر التابع لمحافظة الريث التي تقع على بعد 150 كيلومتراً.