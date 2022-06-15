مشاجرة كبيرة في الشارع بين شاكيرا وبيكيه

أميرة خالد(صدى):

مضى أكثر من أسبوع على انفصال المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا عن لاعب كرة القدم جيرار بيكيه، إلا أن الأخبار حول الثنائي الفاتن لم تهدأ.

وأفادت بعض المصادر بأن الزوجين كانا يتشاجران دوماً، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسبانية عن صحفية تدعى سيلفيا تاول.

واندلعت إحدى تلك المشاجرات وسط الشارع، حيث علا صوت صاحبة “وا وكا” في وجه حبيبها، ما أفقدها صوتها لاحقا، ودفعها إلى إلغاء إحدى الحفلات الضخمة التي كانت مقررة .

وقالت:” أن بيكيه اشتهر بعيش حياة ليلية صاخبة في برشلونة، قبل حتى تدهور العلاقة بينهما.

وأضافت :” أنه أقام أيضًا علاقة رومانسية مع مغنية ” إسبانية مشهورة خلال مواعدة الفنانة الكولومبية!.

والجدير بالذكر أن الثنائي الشهير كان أكّد خبر الانفصال، في بيان رسمي، قبل أكثر من أسبوع داعياً لاحترام الخصوصية، منهياً علاقة استمرّت 12 عاما أثمرت عن طفلين.