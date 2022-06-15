الشبل يوضح حكم من دفع مقدمًا لثمن الأضاحي على أن يتم تسليمها قبل عيد الأضحى

الرياض(صدى):

أوضح عالم الدين الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل ،أنه يجوز دفع ثمن الأضاحي مقدماً على أن يتم تسليمها قبل عيد الأضحى.

وقال الشبل خلال مداخلة على برنامج ” يستفتونك” :” يجوز على المضحي أن يبيع بأجل وأن يقبض ويسلم بأجل “.

وأفاد عبدالعزيز الشبل بأن من دفع مقدمًا ثم استوفى بعد استلام السلعة، لا بأس به، لافتًا أن الممنوع ما كان من جنسٍ واحد، أي ذهب بذهب .