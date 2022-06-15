بالفيديو .. خلل في خزان طائرة أدى إلى تسرب مياه كبير داخلها

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو لتسرب مياه كبير وغريب داخل مقصورة الركاب التابعة للخطوط الجوية البريطانية، مما أدى إلى حدوث حالة كبيرة من الفوضي داخلها .

وأفادت المصادر التي حصلت على الفيديو، بأن طاقم طائرة الخطوط الجوية البريطانية حاول وقف تسرب المياه التي كانت تسقط مثل المطر، ولكنه فشل .

ووقعت مشكلة التسرب عندما كانت الطائرة تحلق على ارتفاع 9 آلاف متر، أي فوق السحاب، ويُشار إلى أن الطائرة، من طراز “إيرباص إيه 380″، وتتكون من طابقين، وبوسعها استيعاب أكثر من 500 مسافر.

والجدير بالذكر أن الخطوط البريطانية أقرت بحدوث عطل في وحدة خزان المياه في الجزء الخلفي من الطائرة، مما أدى إلى غمر منطقة الأدراج التي يستعملها ركاب الدرجة الاقتصادية.