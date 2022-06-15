إدارة مشروع مدينة نيوم توفر وظائف شاغرة
كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف إدارية و هندسية شاغرة من حملة البكالريوس فأعلى.
وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية هي :
مدير – اللوجستيات ، تنقل الأراضي
هيئة نيوم مدير التنقل البحري
رئيس قسم التقارير والاتصالات – تنظيم الطاقة
رئيس خدمات الأعمال (تنظيم الطاقة)
ضابط مراقبة دولة الميناء
مدير أول ، وحدة التعدين
مدير البحرية
مدير مراقبة دولة الميناء
مدير وحدة التعدين
مدير وسائل الاعلام الاجتماعية
وأفادت بزيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المتوفرة :هنا
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