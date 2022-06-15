إدارة مشروع مدينة نيوم توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف إدارية و هندسية شاغرة من حملة البكالريوس فأعلى.

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية هي :

مدير – اللوجستيات ، تنقل الأراضي

هيئة نيوم مدير التنقل البحري

رئيس قسم التقارير والاتصالات – تنظيم الطاقة

رئيس خدمات الأعمال (تنظيم الطاقة)

ضابط مراقبة دولة الميناء

مدير أول ، وحدة التعدين

مدير البحرية

مدير مراقبة دولة الميناء

مدير وحدة التعدين

مدير وسائل الاعلام الاجتماعية

وأفادت بزيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المتوفرة :هنا