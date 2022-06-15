  • الأربعاء 15 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. إدارة مشروع مدينة نيوم توفر وظائف شاغرة

إدارة مشروع مدينة نيوم توفر وظائف شاغرة

إدارة مشروع مدينة نيوم توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عن توفّر وظائف إدارية و هندسية شاغرة من حملة البكالريوس فأعلى.

وأوضحت الإدارة أن المسميات الوظيفية هي :

مدير – اللوجستيات ، تنقل الأراضي
هيئة نيوم مدير التنقل البحري
رئيس قسم التقارير والاتصالات – تنظيم الطاقة
رئيس خدمات الأعمال (تنظيم الطاقة)
ضابط مراقبة دولة الميناء

مدير أول ، وحدة التعدين
مدير البحرية
مدير مراقبة دولة الميناء

مدير وحدة التعدين
مدير وسائل الاعلام الاجتماعية

وأفادت بزيارة الرابط التالي للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المتوفرة :هنا


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.