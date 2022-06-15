بالصور.. مواصفات وأسعار كيا سبورتاج 2023

أميرة خالد(صدى):

حصلت كيا سبورتاج على جيل جديد لسنة 2023، حيث تتوفر سيارات كيا سبورتاج في المملكة العربية السعودية بخيارين للمحرك.

ويأتي المحرك الأول محرك بنزين سعة 2.0 لتر ينتج قوة 159 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات موجه إلى نظام دفع أمامي أو رباعي يتميز بكفاءة استهلاك وقود 13.8 كم/لتر.

أما المحرك الثاني فهو محرك بنزين تيربو سعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصان متصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات مزدوج كلتش موجه إلى نظام دفع رباعي، يتميز بكفاءة استهلاك وقود 14.7 و 16.1 كم/لتر على الترتيب مع نظام الدفع.

وتأتي كيا سبورتاج مع أسعار تبدأ من 95,448 ريال سعودي شامل الضريبة، وجميع الفئات تحصل على ضمان المصنع 5 سنوات أو 100,000 كلم أيهما أسبق.