أعراض الأنيميا المنجلية وطرق الوقاية منها

الرياض(صدى):

قال الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي ورئيس قسم التوعية الصحية في مستشفى الصحة النفسية بجدة، أنه يعد فقر الدم المنجلي أحد الأمراض الوراثية التي تصيب خلايا الدم الحمراء، فتغير شكلها من كروي دائري إلى شكل قمري هلالي.

وأوضح الدكتور عادل باعيسى، أنه نتيجة الإصابة بفقر الدم المنجلي تصبح خلايا الدم الحمراء هشة وضعيفة وتتحطم بسهولة، كما تلتلصق ببعضها البعض، وتلتصق بجدار الأوعية الدموية الصغيرة، مما يعيق عبورها إلى أنسجة الجسم المختلفة لنقل الاكسجين إليها، مسببة بذلك أعراض المرض الظاهرة والتي تتمثل بضيق التنفس، وشحوب الجلد.

ويعد فقر الدم المنجلي من الأمراض الوراثية المتنحية، فيما تبدأ أعراض فقر الدم المنجلي بالظهور عند الأطفال بعمر الستة أشهر، بحيث تكون الأعراض متشابهة لدى جميع المصابين، وتشمل الأعراض على ما يلي: فقر الدم، وينتج عن موت خلايا الدم الحمراء بعد مرور 10-20 يوماً على إنتاجها بدلاً من 120 يوماً، ألم شديد في أي جزء من اجزاء الجسم كالبطن، واليدين، والقدمين.

وتتضمن الأعراض: اليرقان، والذي يتضمن اصفرار العين والجلد.

الشحوب، ضيق التنفس الناتج عن فقر الدم، التعب الشديد، والإعياء العام، ألم في العظام، تورم اليدين والقدمين خاصة لدى الأطفال، وذلك بسبب انسداد تدفق الدم للقدمين واليدين، اضطرابات الرؤية، الناجمة عن قصور تغذية شبكية العين، الالتهابات المتكررة، التبول اللاإرادي، الناجم عن اضطرابات الكلى، تأخر نمو الطفل، وتأخر البلوغ.

وتتمثل طرق الوقاية من الأنيميا المنجلية في: يوصى بضرورة استشارة الزوجين للأخصائي الجيني عند التخطيط للحمل في حال إصابة أحدهما أو كليهما بفقر الدم المنجلي لتجنب ولادة طفل مصاب بالمرض.