“مدربة إسعافات” توضح طريقة التعامل الصحيحة مع الشخص المصاب البالغ عند الغرق

علي القحطاني (صدى):

أوضحت مدربة الإسعافات الأولية عهود العسيري، كيفية التعامل الصحيحة مع الشخص البالغ المصاب عند الغرق، لافتةً أن أول خطوة في التعامل الصحيح هي محادثة المصاب، وإن لم يرد فهو فاقد وعية، وعلى الفور يتم إعطاؤه الإنعاش القلبي الرئوي .

وقالت “العسيري ” خلال مداخلة على برنامج ” صباح السعودية “:” أن الإنعاش يتم من خلال وضع راحة اليد تحت الصدر، ومن ثم تبدأ الضغطات حتى تصل إلى 30 ضغطة متواصلة.”

وأضافت:” أن بعد ذلك يتم انعاشه عن طريق إعطاء بعض الأكسجين عن طريق الفم”، مُشيرة إلى ضرورة وجود عازل بين فم المصاب والمعالج، خاصةً خلال هذه الجائحة، ومن ثم تواصل الضغطات .

وتابعت : أن نفس الخطوات تطبق على الطفل الرضيع المصاب ولكن مع أخذ بعض التعليمات الحذرة في التعامل معه كاستخدام يد واحدة برفق في انعاشه”.

وأكدت ” العسيري ” أن فقد الأكسجين لدى المصاب يعتبر موت الخلايا الدماغية، لافتةً إلى أنه إذا مر 10 دقايق دون مرور الأكسجين للخلايا الدماغية، قد يؤدي إلى حدوث الموت الدماغي تمامًا .