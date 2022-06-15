بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: المملكة أثارت دهشة كل من اطلع على إجراءات مواجهة كورونا
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة أثارت دهشة كل من اطلع على الإجراءات التي قدمتها للمواطنين والمقيمين في جائحة كورونا.
ووصف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ما فعلته المملكة خلال التصدي للجائحة بـ “الأعمال الجبارة” التي نجني ثمارها حتى اليوم، لافتًا إلى أننا نسعى إلى الأفضل بتنفيذ توجيهات الجهات المعنية، كما وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.
وقال وزير الشؤون الإسلامية، خلال لقاء الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار جدة: “المرأة السعودية قدمت أعمالا متميزة في الوزارة ولدينا رغبة في الإكثار من توظيف السيدات لما لمسناه من تفان في العمل”.
فيديو | وزير #الشؤون_الإسلامية: #المملكة أثارت دهشة كل من اطلع على الإجراءات التي قدمتها للمواطنين والمقيمين في جائحة #كورونا ونشكر #خادم_الحرمين_الشريفين و #ولي_العهد#الإخبارية pic.twitter.com/O0xFFgHLTk
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022
فيديو | خلال لقاء الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار #جدة.. وزير #الشؤون_الإسلامية: المرأة السعودية قدمت أعمالا متميزة في الوزارة ولدينا رغبة في الإكثار من توظيف السيدات لما لمسناه من تفان في العمل#الإخبارية pic.twitter.com/Q1p8s5y37t
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 15, 2022
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