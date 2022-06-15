‏بالفيديو.. وزير الشؤون الإسلامية: المملكة أثارت دهشة كل من اطلع على إجراءات مواجهة كورونا

الرياض(صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المملكة أثارت دهشة كل من اطلع على الإجراءات التي قدمتها للمواطنين والمقيمين في جائحة كورونا.

ووصف الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، ما فعلته المملكة خلال التصدي للجائحة بـ “الأعمال الجبارة” التي نجني ثمارها حتى اليوم، لافتًا إلى أننا نسعى إلى الأفضل بتنفيذ توجيهات الجهات المعنية، كما وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله.

‏وقال وزير الشؤون الإسلامية، خلال لقاء الكوادر النسائية لدى استقبال الحجاج في مطار جدة: “المرأة السعودية قدمت أعمالا متميزة في الوزارة ولدينا رغبة في الإكثار من توظيف السيدات لما لمسناه من تفان في العمل”.