الرياض(صدى):

أكد الدكتور عادل باعيسى، استشاري الطب النفسي ورئيس قسم التوعية الصحية في مستشفى الصحة النفسية بجدة، أن المشى من الرياضات الممتعة ذات الفوائد صحية عديدة، ويمكنك ممارستها فى أى وقت خلال اليوم، دون أن يكبدك ذلك أى تكلفة، ولم تقتصر فوائد المشى على إنقاص الوزن والنحافة فقط، بل تشمل كل أعضاء الجسم من تقوية العظام وصحة القلب وتعزيز الحالة المزاجية والنفسية أيضا.

وتعد أبرز فوائد المشي لمدة ساعة يوميًا: تعزيز صحة القلب، الحفاظ على اللياقة، تحسين مستويات ضغط الدم، تعزيز جهاز المناعة، وبشكل عام تتلخص فوائد المشي نصف ساعة يوميًا الصحية بالآتي: الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز قوة ونشاط الدورة الدموية، تعزيز وظيفة الجهاز المناعي، تقوية العظام والعضلات والمفاصل.

وتتضمن الفوائد: تقليل دهون الجسم وحرق السعرات الحرارية وبالتالي المساهمة في إنقاص الوزن، وخاصة خلال ممارسة المشي السريع، تحسين المزاج وتخفيف التوتر، تحسين عملية التنفس، وبالتالي حصول الجسم على كمية أكبر من الأكسجين.

منح الجسم القوة والقدرة على التحمل، تقليل من مستوى انخفاض الوظيفة العقلية، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى التقليل من خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، والتي تشمل ما يأتي: أمراض القلب والشرايين، ومرض السكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، وهشاشة العظام، والتهاب المفاصل، بينما إذا كان الشخص يعاني من مشكلة مرضية، فيفضل استشارة طبيبه الخاص قبل البدء بممارسة أي نشاط رياضي.

ويتطلب ممارسة تمرين المشي اتخاذ أسلوب جيد ووضعية سليمة، وبعد أن تعرفنا على فوائد المشي نصف ساعة يوميًا، في الآتي نذكر بعض الأساسيات النموذجية لوضعية المشي السليمة: الحفاظ على استقامة الظهر والرأس والرقبة، النظر إلى الأمام وتجنب النظر للأسفل، إرخاء عضلات الظهر والكتفين والرقبة قليلًا وتجنب شدها بقوة، شد عضلات البطن، ثني المرفقين مع أرجحة الذراعين بسلاسة، البدء بالمشي بثني القدمين من الكعب إلى أصابع القدمين.